Donald Trump s'en prend violemment à Theresa May

Le président américain Donald Trump s'en est pris avec virulence à Theresa May. Il est très fâché: la Première ministre britannique a apporté son soutien à l'ambassadeur britannique à Washington après la publication de câbles diplomatiques qualifiant le président américain d'"instable" et "incompétent".

Le président américain Donald Trump s'en est pris à la Première ministre britannique sortante Theresa May, après la publication dans la presse de câbles diplomatiques le mettant en cause. Le "Mail on Sunday" a donné des rapports confidentiels transmis par l'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, dans lesquels il qualifie le locataire de la Maison Blanche d'"instable" et d'"incompétent".