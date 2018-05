Donald Tusk s'en prend violemment à Trump, qualifié de "capricieux"

"L’Europe doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger, en dépit de l’humeur du jour, la relation transatlantique. Mais en même temps, nous devons nous préparer aux scénarios où nous devrons agir par nous-mêmes. N ous disposons de suffisamment de potentiel pour être à la hauteur du défi. Mais ce dont nous avons besoin, c’est de plus d’unité et de détermination. Il n’y a aucune raison objective pour penser que l’Europe devrait avoir quelque complexe envers qui que ce soit. (…) Nous avons le droit et l’obligation de garder la tête haute, tant face à nos ennemis que nos amis. C’est cela, en somme, le sujet de notre sommet", a-t-il ajouté.

La question des taxes douanières

"L'unité est notre plus grande force. Et mon objectif est simple: rester fermes", a-t-il ajouté. L'UE est exemptée jusqu'au 31 mai à minuit des taxes douanières américaines de 25% sur ses exportations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Pour l'exempter définitivement, Washington exige une plus grande ouverture du marché européen.