Du changement pour les travailleurs transfrontaliers belgo-luxembourgeois

Les ministres des Finances belge et luxembourgeois, Vincent Van Peteghem et Pierre Gramegna, ont en effet signé, le 31 août dernier, un nouvel avenant à la Convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition.

Accord depuis 2015

Actuellement, la Convention préventive de la double imposition prévoit qu'un résident d'un État contractant qui exerce un emploi salarié dans l'autre État contractant est en principe imposable dans cet autre État sur les rémunérations perçues au titre de cet emploi salarié. Mais les deux pays ont convenu d'une tolérance dans un accord à l'amiable du 16 mars 2015, qui convient que les deux États contractants ne tiennent pas compte de la présence physique dans un autre État que l'État où l'emploi est habituellement exercé, pour y exercer une activité salariée, à condition que cette présence n'excède pas 24 jours maximum par an.

Ce maximum de 24 jours – qui concerne notamment le télétravail – sera donc bientôt porté à 34 jours, bien que l'avenant doive encore obtenir l'approbation parlementaire dans les deux États. Il sera alors applicable à partir du 1er janvier 2022 aux salaires, traitements et autres rémunérations relatifs.

"34 jours, ce n'est pas énorme, cela ne représente même pas un jour par semaine. Si le travailleur veut télétravailler plus de 34 jours par an, il sera alors fiscalisé tant à Luxembourg qu'en Belgique, ce qui engendre des démarches administratives complexes", explique Me Grégory Homans, avocat fiscaliste chez Dekeyser & Associés.