Du plomb à Paris, Notre-Dame va-t-elle être mise sous cloche?

Les rues dites romantiques de la capitale française pourraient s'avérer toxiques. En effet, l'incendie survenu en avril dernier dans la cathédrale Notre-Dame de Paris a provoqué la fusion de plusieurs centaines de tonnes de plomb contenues dans la charpente de la flèche et dans la toiture, qui se sont dispersées sous forme de particules. La mairie de Paris tente de rassurer ses citoyens: "Tous les tests que nous avons faits dans le rayon de 500 mètres autour de Notre-Dame sont négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger", a assuré mardi Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris.

Les associations poussent à agir

Pourtant, les associations et syndicats ne sont pas convaincus. Ils demandent de confiner Notre-Dame, de la mettre "sous cloche". Ce à quoi Emmanuel Grégoire répond: "Mettre une énorme cloche autour de Notre-Dame" afin "de créer une zone de dépression pour éviter l'exfiltration de poussière, chacun comprend que, du point de vue technique et financier, c'est une décision qui est incroyablement complexe à mettre en oeuvre." L'association Robin des bois, quant à elle, n'a pas hésité à déposer plainte contre X devant le procureur du Tribunal de Grande Instance de Paris le 26 juillet dernier. Elle publie sur son site ce lundi: "Monsieur le préfet de Police de Paris ne voit pas [...] sur le parvis de Notre-Dame ou sur le quai de l’Archevêché des touristes avec des enfants en bas âge s’appuyer sur les rambardes et faire une pause alimentaire sur les trottoirs toxiques."