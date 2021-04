Duel déclaré dans la course à la succession de Merkel en Allemagne

Le duel est désormais officiel dans la course à la succession de la chancelière Angela Merkel: le Bavarois Markus Söder et le chef du parti CDU Armin Laschet vont se disputer l'investiture des conservateurs pour les législatives.

La course à la succession d'Angela Merkel en Allemagne a pris un nouveau tournant ce dimanche dans son camp conservateur, qui réunit les deux prétendants et rivaux acharnés en conclave à moins de six mois des élections législatives. La question est sur toutes les lèvres : qui d'Armin Laschet, dirigeant de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), ou de Markus Söder, patron du parti allié bavarois CSU, mènera la campagne dans l'espoir d'accéder à la chancellerie?