EU4Health, 5 milliards pour plus d'Europe de la santé

Le Parlement européen a adopté ce mardi le programme EU4Health ("Union pour la santé") visant à rendre les systèmes de santé européens plus résilients, traiter les menaces sanitaires transfrontalières, et rendre les médicaments et dispositifs médicaux plus accessibles. Ce programme, mis en place suite à la pandémie de coronavirus, est doté de 5,1 milliards d'euros. Il s'étendra sur la période 2021-2027.