Éclatement de la coalition au pouvoir en Pologne

"Nous quittons le gouvernement la tête haute, ma démission c'est la fin de la Droite unie et l'éclatement de la coalition ", a déclaré à la presse Jaroslaw Gowin, chef du parti Entente, une des trois formations de la coalition dirigée par Droit et Justice (PiS), après que le Premier ministre Mateusz Morawiecki l'a démis de son poste de vice-Premier ministre.

Jaroslaw Gowin et son parti sont depuis des mois en désaccord avec PiS notamment au sujet d'une grande réforme économique à venir. Mais son départ ne signifie pas que le gouvernement s'effondre automatiquement car il faudrait un vote formel de défiance du parlement.

Le parti de Jaroslaw Gowin dispose de 10 députés à la chambre basse du Parlement et sa démission pourrait pousser PiS à chercher la majorité chez d'autres petits partis, dont l'extrême droite, des députés sans parti, ainsi que des députés de l'Entente de M. Gowin. "Je ne suis pas convaincu que nous allons perdre la majorité à cause de cela, je suis convaincu qu'il y aura des gens dans la Droite unie et dans le reste du parlement polonais qui soutiendront les réformes bénéfiques que nous avons proposées", a déclaré à la presse Piotr Müller, porte-parole du gouvernement.