Emmanuel Macron à la recherche d'un second souffle

Homard et champagne

François de Rugy qui a été convoqué jeudi par le Premier ministre pour une séance d’explication, n’a néanmoins pas l’intention de démissionner et dit toujours bénéficier de la confiance de l’exécutif. Reste qu’effectivement cet épisode tombe au plus mal pour Emmanuel Macron, lequel multiplie les efforts pour relancer une machine qui, depuis son élection en 2017, avait tout d’une formule 1 à même de laisser loin derrière l’ancien monde.

Le fait est qu’en 2018, le défilé du 14 juillet s’était déroulé sous les meilleurs auspices. Toujours dopé par l’énergie des élections présidentielles, le tout neuf Président avait alors bien l’intention de réformer rapidement la France afin de la sortir de ses vieilles ornières, comportant notamment un chômage endémique, un déficit et une dette publique préoccupants. Mais la belle mécanique s’est subitement grippée. L’affaire Benalla sort le 19 juillet et lui colle immédiatement aux doigts comme un sparadrap diabolique. S’ensuivront à l’automne deux démissions majeures de son gouvernement (Nicolas Hulot, Gérard Collomb) et une hémorragie des membres de son cabinet. La cote d’Emmanuel Macron commence alors à dévisser doucement et connaîtra une accélération avec le phénomène imprévu des gilets jaunes en novembre.