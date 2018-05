Emmanuel Macron a-t-il changé le regard de l'international sur la France?

A l'aube de l'achèvement de la première année de mandat du Président français, l'"effet Macron" est-il parvenu à s'inscrire dans la durée et à redonner une place essentielle à la France au sein de la communauté internationale?

De nombreux observateurs font le constat, depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de l’État, d'un renouvellement de l'image de la France à l'international. Le "France is back", clamé en janvier 2018 par le Président lors du forum économique mondial à Davos, tient-il ses promesses après un an d'exercice du pouvoir?

Un nouveau souffle pour le leadership français?

Depuis son élection le 7 mai 2017, Emmanuel Macron enchaîne les déplacements à l'étranger et multiplie les initiatives personnelles, en se positionnant sur des dossiers internationaux comme la crise libyenne, le nucléaire iranien ou encore en participant avec Donald Trump et Theresa May aux frappes aériennes en Syrie. La France bénéficie d'une nouvelle image sur la scène internationale, celle d'une France "créative" et "battante."

"Très clairement, on peut dire que la France a retrouvé un leadership international (...) Il y a une sorte de demande de Macron dans le monde", avait commenté Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de droite.

"C'est le seul responsable européen à pouvoir parler substantiellement à la fois à Trump, Poutine, Sissi et Erdogan" François Heisbourg Président de l'International institute for Strategic Studies

Un "effet Macron" qui a redonné de la stature à la fonction présidentielle selon Bruno Jeanbart, directeur général adjoint d'OpinionWay. Accueil de Vladimir Poutine à Paris, l'expression "make our planet great again" en réponse à Donald Trump... "ce genre de choses a installé très vite sa stature présidentielle, un atout qu'il conservera quoiqu'il arrive tout au long du quinquennat."

Pour les observateurs Boris Toucas et Célia Belin du Center for Strategic and International Studies à Washington, l'un des atouts du Président à l'international est sa volonté réformatrice. "L'étoile de la France pâlissait, son modèle paraissait irréformable."

"Il a attiré comme un aimant les médias internationaux en quête d'une nouvelle icône." Si l'engouement pour Emmanuel Macron a été important, il a néanmoins été "survendu" selon les deux chercheurs qui pensent à ceux qui allaient jusqu'à parler "d'un miracle Macron."

Si la politique économique d'Emmanuel Macron est considérée par 72% des sondés comme socialement injuste, 55% des personnes interrogées estiment qu'elle réhausse l'image de la France dans le monde, d'après un sondage Odoxa publié ce jeudi.



Forte présence diplomatique...mais pour quels effets?

Emmanuel Macron l'a souvent répété au cours de ce début de quinquennat: "La France parle à tout le monde." Le Président de la République a en effet multiplié les rencontres avec les dirigeants étrangers en vue de replacer la diplomatie française au cœur des relations internationales.

"C'est le seul responsable européen à pouvoir parler substantiellement à la fois à Trump, Poutine, Sissi et Erdogan", estime François Heisbourg, le président de l'International Institute for Strategic Studies, basé à Londres. Seulement, selon lui, "un an, c'est beaucoup trop tôt pour juger en politique étrangère."

Cependant, cette stratégie de dialogue diplomatique permettra-t-elle des avancées? Sa complicité affichée avec Donald Trump lors d'une récente visite d’État sera-t-elle suffisante pour empêcher le détricotage de l'accord sur le nucléaire iranien que le président américain a promis de "déchirer"?

Le Washington Post s'est montré particulièrement peu confiant dans la capacité du Président français à infléchir le positionnement de Donald Trump. "Pour l'heure, il lui a surtout instillé le goût des défilés militaires", a ironisé le quotidien, en référence à l'invitation faite à Washington de venir assister au défilé du 14 juillet, l'an dernier. Le journal américain ne croit pas en une quelconque influence d'Emmanuel Macron sur le Président américain.

D'autres louent volontiers le désir de parler à tous mais s'interrogent sur les résultats concrets de ces rapprochements. "Vouloir parler à tout le monde, c'est très bien mais pour faire quoi?", se demande Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient. L'experte note en effet le "grand écart" permanent de la France entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, les deux grands rivaux de la région.

L'effet Macron relatif en Europe

Fer de lance du Président français, la refondation de l'Europe en est encore à ses balbutiements. Son élection en mai 2017 avait suscité l'enthousiasme des défenseurs de l'Union Européenne face au spectre du Frexit-qui n'est maintenant plus une priorité pour elle-arboré par Marine Le Pen, la présidente du Front National, arrivée au second tour des présidentielles.

"Les signaux ne sont pas très encourageants (...) Les Allemands redoutent de payer la facture" John Springford Analyste au Center for European Reform

Perçu par certains comme le "nouveau leader de l'Europe", Emmanuel Macron entend transformer l'Europe en privilégiant un axe fort avec Berlin. Seulement, il apparaît que le chef d’État se heurte à un certain immobilisme allemand teinté d'indifférence sinon d'hostilité chez d'autres.

"Les signaux ne sont pas très encourageants (...) Les Allemands redoutent de payer la facture", considère de son côté John Springford du Center for European Reform à Londres. Si Emmanuel Macron est visible, il n'en demeure pas moins qu'il ne pourra pas réformer l'Europe sans la chancelière allemande Angela Merkel.

Il semble par ailleurs que la grande Marche pour l'Europe lancée depuis peu-qui consiste à lancer des consultations citoyennes sur l'avenir de l'Europe-ne soulève pas un grand enthousiasme, selon des observateurs."Son talon d'Achille, c'est l'Europe", résume François Heisbourg.