Emmanuel Macron confirme des restrictions à l'échelle nationale

Fermeture des écoles pendant trois semaines et extension des limitations de déplacement à l'ensemble du territoire national sont les principales annonces du chef de l'État français.

"Deux semaines après les mesures décidées pour l'Île-de-France notamment, notre stratégie (de territorialisation) a eu des effets, mais trop limités. Nous sommes en train de subir une accélération de l'épidémie à cause du variant qui risque de nous faire perdre le contrôle ." Alors que la situation sanitaire se dégrade en France – avec près de 9 lits sur 10 occupés dans les services de réanimation –, le président français a annoncé une nouvelle série de mesures.

"Je pense franchement que ce n'est pas à la hauteur. On a déjà pris beaucoup de retard."

Outre la fermeture des crèches, collèges et lycées pendant trois semaines (dont deux seront néanmoins pendant les vacances scolaires), Emmanuel Macron a indiqué que les restrictions déjà en cours dans 19 départements (déplacements limités à 10 km autour de chez soi et couvre-feu à 19h) seraient étendues à l'ensemble de l'hexagone dès samedi soir pour 4 semaines.

Absence de rupture

Avec de telles mesures, a contrario d'un confinement dur, Emmanuel Macron, continue finalement à faire de la continuité pédagogique une priorité assumée tout en veillant à la prise en compte de la "fatigue pandémique" de la société. Est-ce que cela suffira pour autant à casser l'épidémie? Et limiter les risques liés aux reports de soins dans son ensemble? Cela pourrait apparaître comme un nouveau "pari" ou du moins arbitrage risqué de la part du chef de l'État. À chaud, certains médecins et directeurs d'hôpitaux – qui alertent sur le risque d'un tri des patients dans les semaines à venir – restent très sceptiques. "Je pense franchement que ce n'est pas à la hauteur. On a déjà pris beaucoup de retard", estimait sur les ondes de BFM le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou. Il se montre également comme d'autres quant à la faisabilité annoncée par le président d'accroître le nombre de lits de réanimation à l'hôpital.