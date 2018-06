Emmanuel Macron et Giuseppe Conte travaillent "main dans la main"

Ils avaient des choses à se dire. Au point que la conférence de presse qui devait conclure le déjeuner entre Giuseppe Conte et Emmanuel Macron a débuté vendredi avec un gros retard. Si des migrants prêts à s’embarquer sur la Méditerranée avaient pu suivre leur intervention en direct, ils en seraient sûrement arrivés à la conclusion que la solution à leurs problèmes immédiats était à la veille de voir le jour. Alors que l’Aquarius , au cœur d’un différent aigu entre les deux pays voguait vers l’Espagne après avoir été refoulé par l’Italie et la France. Évoluant à une allure de 10 nœuds, le bateau est attendu ce samedi à Valence.

Devant la presse, le chef du gouvernement italien et le président français se sont employés à répondre sans trop de précision aux questions brûlantes posées par la presse sur les relations tendues entre Paris et Rome quant à l’accueil des migrants.

Giuseppe Conte, qui a reconnu quelques "jours tumultueux" entre les deux pays au point que le déjeuner d’hier a été un temps en sursis, a ainsi affirmé que sa seule présence à Paris matérialisait la fin du conflit. De son côté Emmanuel Macron a déclaré vouloir travailler "main dans la main" avec son homologue italien, et signifié en substance que les positions dures du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini étaient même une chance pour l’Europe dès lors qu’elles pourraient favoriser des discussions avec des pays hostiles à l’immigration comme la Hongrie et l’Autriche. Matteo Salvini avait martelé en milieu de semaine que l’Italie n’avait de leçon à recevoir de personne et "certainement pas de la France qui n’a admis sur son territoire que 340 migrants venus d’Italie sur les 9.816 qu’elle s’était engagée à prendre en trois ans".