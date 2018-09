Emmanuel Macron s'adresse aux "derniers de cordée"

En présentant hier, avec toute la solennité requise, son plan anti-pauvreté, Emmanuel Macron s'est incontestablement attaché à gommer une image de président des riches . Une réputation qu'il s'était lui-même forgée à coups de petites phrases malheureuses et diffusées depuis le début de son quinquennat. L'idée générale était affichée sur son pupitre : " faire plus pour ceux qui ont moins" . C'est à dire les neuf millions de personnes, enfants compris , que les statistiques considèrent comme vivant en-dessous du seuil de pauvreté soit 1026 euros par mois.

Valorisé 8 milliards d'euros sur quatre ans, le plan du chef de l'Etat comporte, parmi les mesures fortes, la volonté de simplifier l'usine à gaz que représente aujourd'hui les différentes aides dont bénéficient les Français les plus modestes et de toucher aussi les 30% éligibles à ces dispositifs mais qui ne les sollicitent pas. Concrètement une loi sera portée dès 2020 devant la représentation nationale. Elle débouchera à une échéance non encore fixée sur un revenu minimum d'activité issu de la fusion des aides existantes et qui sera versé sous conditions: s'inscrire dans un "parcours d'insertion" et l'impossibilité de refuser "deux offres raisonnables d'emploi".