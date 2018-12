Emmanuel Macron sous haute pression

En dehors des très nombreux dégâts subis par la capitale française et sur de nombreux sites provinciaux qu'il faudra bien réparer, apparaît en effet un manque à gagner général. L'hôtellerie parisienne estime avoir perdu jusqu'à 10 millions d'euros et selon le cabinet MKG, 20 à 25.000 nuitées auraient été annulées durant la période des fêtes. La grande distribution qui a subi de nombreux blocages n'est pas elle non plus à la fête avec 315 millions de pertes rien que pour les weekends des 17 et 24 novembre, d'après le magazine spécialisé LSA. Pour le ministère des Finances, les petits commerçants ont également vu ces temps derniers baisser leur chiffre d'affaires avec des chutes de 60 à 70% de leur activité.