Emmanuel Macron sur TF1 pour convaincre les mécontents

Le président français s’exprimera en deux temps. D’abord ce jeudi au journal télévisé de 13h sur TF1 (et LCI) durant une heure, puis dimanche soir, durant deux heures, sur la chaîne BFMTV, la radio RMC et le site Mediapart.

Pourquoi? Pour s’adresser à "tous" les publics. En effet, le JT de 13h de TF1 en semaine est essentiellement suivi par des retraités, des employés et les habitants des zones rurales. Ce journal télévisé est suivi par plus de 5 millions de téléspectateurs chaque jour, ce qui est parfois plus que le JT de 20 heures sur France 2 ou TF1. Et pour être certain d’être entendu par le plus grand nombre, c’est-à-dire les personnes qui n’ont pas pu l’écouter ce jeudi, il accordera donc une deuxième interview dimanche soir.