Emmanuel Macron table sur 100 milliards pour la relance française

Pour le 14 juillet, le Président français est revenu sur la crise sanitaire, le port du masque, la relance économique et la "crise de confiance" que traverse le pays.

À l'occasion de la fête nationale française, Emmanuel Macron a renoué avec la traditionnelle interview du 14 juillet qu'avait instaurée Valéry Giscard d’Estaing. Au menu: coronavirus bien sûr, mais aussi relance économique, crise sociale et urgence climatique. Les enjeux politiques sont élevés pour le Président, alors que la confiance que lui portent les Français est en berne, étiolée par la pandémie.

Une crise de confiance du pays

Le Président est revenu sur le bilan de ces trois années à la tête du pays. Il dit comprendre l'opposition, voire la haine à son encontre. "Je crois que la haine n'est pas acceptable en démocratie, au contraire des critiques qui font partie du jeu démocratique."

"Notre pays a peur et vit une crise de confiance à l'égard de lui-même", a-t-il poursuivi. "On disait qu'on faisait moins bien que les voisins dans l'épidémie, alors qu'on était loin d'être les pires. Et nous avons des forces de division qui nous conduisent à ne plus vouloir avancer", exlique-t-il, avouant qu'il n'est pas parvenu à arrêter ces divisions internes.

Il explique ces divisions par la crise sociale sans précédent des gilets jaunes et les tensions avec les Etats-Unis. "Tout cela, avec la pandémie, n'est pas un grand accélérateur de confiance."

De nouveaux ministres contestés

Le Président français a été questionné sur le remplacement de son Premier ministre Édouard Philippe, pourtant acclamé pour sa gestion de la crise du coronavirus. "C'est une page politique qui se tourne", explique-t-il. "On ne peut pas employer un nouveau chemin avec la même équipe."

Il s'est ici défendu d'avoir remplacé un énarque de droite par un autre énarque de droite, Jean Castex, auparavant en charge du déconfinement. "Je l'ai choisi car je l'ai vu faire pendant le confinement, je l'ai observé pendant plusieurs semaines. Il a une culture du dialogue social et une expérience du terrain, y compris à Paris."

"Gérald Darmanin a été blessé par ces attaques." Emmanuel Macron Président français

Il a ensuite mentionné la nomination très contestée du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, visé par des plaintes pour agressions sexuelles. "Je respecte l'émoi et la colère des causes justes, donc je partage la cause féministe. C'est un combat sur lequel je ne cèderai rien." Avant d'enchaîner: "Aucune cause n'est juste si on le fait en bafouant les principes fondamentaux de notre démocratie – la présomption d'innocence. C'est un dirigeant politique qui a aussi été blessé par ces attaques, il y est sensible pour exercer dignement sa position."

Reconfinement local

Le Président a ensuite mentionné le combat mené contre le coronavirus, non sans fierté. "Nous sommes sortis du premier pic épidémiologique, nous avons réussi à endiguer le virus et retrouvé presque une vie normale. Regardez d'autres pays, ce combat n'était et n'est toujours pas une évidence."

"S'il y a une accélération du virus au mois d'août, il faudra revoir la rentrée scolaire." Emmanuel Macron Président français

Face au risque de seconde vague, il souhaite rendre obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos dans les prochaines semaines, "sans doute" partir du 1er août. "Remettez les masques", a-t-il demandé à la population, spécifiquement aux jeunes. Le Président a aussi annoncé avoir demandé au gouvernement de permettre à toute personne sans prescription médicale de se faire tester.

"Nous serons prêts," a-t-il affirmé catégoriquement. "Nous avons les stocks et les approvisionnements sécurisés, et nous sommes organisés au plus près du terrain." Il ne devrait toutefois pas y avoir de reconfinement général. "Je ne veux pas de ce reconfinement à nouveau pour le pays. Nous isolerions le plus vite et le plus localement possible."

Il assure que la rentrée scolaire sera "aussi normale que possible", mais prévient: "Une accélération du virus pendant le mois d'août nous amènera à revoir la rentrée scolaire en septembre."

"Ne pas faire du nationalisme sanitaire"

Plusieurs groupes pharmaceutiques sont lancés dans une course folle au vaccin contre le Covid-19, dont Sanofi. Macron est ici revenu sur la polémique autour d'un accord envisagé par le groupe français avec les États-Unis pour leur fournir des vaccins en priorité.

"Je ne prendrais pas de chloroquine si j'avais des symptômes du coronavirus." Emmanuel Macron Président français

"Il est absurde de faire du nationalisme sanitaire. Qui que ce soit qui touve un vaccin, on doit le produire pour tous les pays. C'est ce qu'on appelle l'accès mondial au vaccin. Sanofi rentre par ailleurs dans un programme que nous avons trouvé pour sécuriser la production de médicaments et de principes actifs pour les pays européens."

Un plan de relance industriel, écologique et culturel

Concernant le choc économique de la pandémie, l'institut français Insee prévoit entre 800.000 et un million de chômeurs de plus d'ici le printemps 2021. Le redémarrage économique s'annonce donc difficile dans plusieurs secteurs, "comme la culture", insiste Macron. "Le plan de relance sera un plan culturel. Nous allons avoir des plans sociaux et une augmentation massive du chômage. Il faut nous préparer collectivement, agir pour défendre les emplois existants, soutenir les activités pour se préparer à la suite." Ce plan de relance de l'économie française représentera "au moins 100 milliards d'euros", en plus des 460 milliards déjà engagés en mesures sectorielles et de soutien à l'économie depuis le début de l'épidémie.

"Nous allons continuer à investir pour préserver les emplois", a-t-il assuré. "Nous avons décidé d'instaurer des activités partielles de longue durée pour garder dans les entreprises des salariés en allant vers des formations, et l'État abondera vers ces dispositifs."

Modération des dividendes

Emmanuel Macron est revenu sur des accusations de chantage social contre certaines entreprises, telles que Ryanair, qui menaçe de licencier ses salariés s'ils n'acceptent par d'importantes réductions de salaire. "Ces discussions sociales ne doivent pas être du chantage. Mais je préfère des salaires que l'on réduit momentanément plutôt que des licenciements."

Il a assuré que le gouvernement réaliserait "un effort avec l'argent public pour compenser des salaires, financer des formations pour aller vers des secteurs d'activité qui créent de l'emploi".

Emmanuel Macron a également appelé à une "modération des dividendes" de la part des entreprises ayant demandé à leurs employés de diminuer leurs salaires. Cette "modération salariale" doit s'accompagner de "dispositifs d'intéressement et de participation et d'une modération des dividendes au sein des entreprises auxquelles on abonde", a précisé le chef de l'État. "Si on dit aux salariés de faire un effort, l'actionnaire doit faire un effort aussi."

Pas d'impôts supplémentaires

Le Président a indiqué qu'il n'augmenterait pas les impôts pour faire face à l'explosion des dépenses publiques. "Il y a une trajectoire fiscale qui a été décidée, votée par la représentation nationale, c'est celle qui sera tenue", a-t-il affirmé. "On ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts".

"Cette crise a permis de rendre la France plus forte en répondant à des problèmes que l'on n'arrive pas à régler par temps calme." Emmanuel Macron Président français

Enfin, il a répété ses intentions écologiques, indiquant vouloir inscrire "le plus vite possible" la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Il souhaite aussi allouer des sommes aux ménages qui veulent rénover leurs maisons en préservant à la fois "l'énergie et climat". Il veut également investir dans les véhicules hybriques et électriques. Il a surtout mis l'accent sur le développement d'une filière dédiée à l'hydrogène et à la rénovation thermique des bâtiments afin de favoriser la transition écologique.

"Le gouvernement va lui-même rénover massivement les bâtiments", a-t-il annoncé, souhaitant par ailleurs "redévelopper massivement" le fret ferroviaire, les trains de nuit et les petites lignes. Il a évoqué "un grand programme de rénovation" énergétique, à destination des écoles et des Ehpad dans un premier temps, dans le cadre du plan de relance économique.