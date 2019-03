Emmanuel Macron veut faire la paix avec l'Italie

Depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition formée par le Mouvement 5 Etoiles (anti-système) et la Ligue (extrême droite) en juin 2018, les relations entre Paris et Rome se sont crispées notamment autour des questions migratoires et plus récemment autour de la crise des "Gilets jaunes". En février, Paris avait rappelé pour une semaine son ambassadeur à Rome pour protester contre des déclarations jugées"outrancières" et une "ingérence".