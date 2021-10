Emplois vacants et rayons vides: les Britanniques boivent le Brexit jusqu'à la lie

Les nombreuses pénuries qui grippent le Royaume-Uni correspondent au pire scénario envisagé avant le Brexit. La pandémie n'a fait qu'aggraver le manque criant de main d'œuvre dans le secteur agricole et industriel, qui est voué à durer.

Mercredi matin, environ 1,4 million de téléspectateurs de l'émission matinale de la chaîne ITV This Morning ont commencé leur journée avec des cris stridents de cochons dans la tête. Cette émission de qualité, qui existe depuis plus de trente ans, a diffusé un reportage dans un élevage porcin situé dans le Yorkshire. Les deux sœurs co-propriétaires de l'exploitation y expliquaient, la voix recouverte par le tumulte, qu'elles allaient devoir tuer "gratuitement" une partie de leur élevage, qui se reproduit désormais trop rapidement à cause du manque chronique de camionneurs.

La National Pigs Association a déjà tiré la sonnette d'alarme, en assurant que 120.000 cochons sont menacés d'être tués en dehors des abattoirs. Plusieurs centaines ont déjà dû être abattus hors circuit. Des porcelets, mais aussi des cochons trop gros pour quitter les fermes, ont dû être tués sur place par des bouchers venus expressément. Ces surplus de viande ne peuvent pas suivre les circuits alimentaires classiques, pour des raisons de sécurité sanitaire. Leur carcasse sera donc utilisée pour du biocarburant ou des produits cosmétiques, entre autres. Cette grave crise porcine n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'effondrement d'une partie des chaînes d'approvisionnement. Le manque de chauffeurs ralentit ou paralyse tous les secteurs à flux tendus

Cet effondrement correspond tout simplement au pire scénario qui avait été envisagé il y a un peu plus de deux ans. En pleines négociations sur le Brexit, un document de travail, destiné à préparer une sortie britannique sans accord, avait fuité. Intitulé Opération Yellowhammer, il consistait à préparer le pays à un divorce brutal avec l'Union européenne. Stations services à court de carburant, pénuries alimentaires et de médicaments, hausse des prix, longs délais aux douanes, recours à l'armée: les similarités avec la situation actuelle sont frappantes. Un accord de retrait a pourtant été conclu, ainsi qu'un accord commercial global en fin d'année 2020.

Alors que le protocole nord-irlandais, clé de voûte du Brexit, reste à ce jour inapplicable, et que le Royaume-Uni a décidé de reporter les contrôles aux frontières avec l'Europe, la note est déjà très salée.

Travailleurs de l'est

La crise de main d'œuvre et les pénuries liées aux disruptions pandémiques touchent d'autres pays européens. Mais seuls les Britanniques ont dû patienter des heures pour remplir leur voiture avec du carburant, et attendre l'intervention de l'armée pour ravitailler les stations.

Le malaise est palpable chez les consommateurs: selon YouGov, 56% d'entre eux ont constaté une pénurie de produits dans les supermarchés."Les pressions logistiques concernent tous les pays, mais le choix de placer des barrières à la circulation des travailleurs a aggravé les problèmes", relève David Henig, Directeur du UK Trade Policy Project à l'European Centre for International Political Economy (ECIPE).

Le manque de camionneurs atteint des proportions alarmantes. La moyenne d'âge est de 55 ans et les vocations se font rares. "Sur les quinze dernières années, les entreprises ont essayé de combler un fossé avec des ressources à bas coût, souvent en provenance d'Europe de l'Est", constate Sarah Smith, directrice générale de l'institut de recherche Transport Intelligence.

La dépendance à la main d'œuvre européenne dans l'agro-alimentaire est criante. "Plus de 60% du personnel des élevages n'est pas britannique, mais provient de façon écrasante de l'Union européenne", estime Peter Hardwich, le Trade Policy Adviser de la British Meat Processors Association (BMPA). "C'est déjà 10% de moins qu'en 2018, et le nombre de débutants en provenance de l'UE a chuté de 20%. Les postes vacants atteignent environ 12% du total des postes."

Selon le vice-président de la National Farmers' Union, Tim Bradshaw, "les fermes horticoles ont du mal à trouver de la main-d'œuvre pour cueillir et emballer les fruits et légumes du pays, certains fournisseurs de main-d'œuvre constatant un déficit de recrutement de 34 %". Les entreprises agricoles ont fait tout leur possible pour recruter du personnel au niveau national. Mais même avec des salaires plus compétitifs, cela a eu peu d'impact. Ces salaires plus élevés n'ont fait qu'augmenter les coûts de production.

Les résultats d'un sondage de la firme de conseil BDO sont édifiants: un quart des 500 entreprises consultées dans les secteurs de l'agro-alimentaire, de la restauration et du transport ont indiqué que le manque de personnel les mettait sous pression, avec une réduction des stocks et un impact sur leur chiffre. Près de 20% ont déjà dû proposer des salaires plus élevés. 38% indiquent ne pas trouver dans un périmètre régional les compétences nécessaires. Seuls 18% des restaurants et pubs se disent confiant dans leur capacité à recruter et conserver du personnel, contre 67% d'entre eux il y a trois mois.

Liberté de mouvement

Le Brexit a eu une influence directe et importante sur la fuite de la main d'œuvre, en raison notamment de l'effondrement de la livre sterling par rapport à l'euro. La rémunération des travailleurs de l'Est a ainsi chuté d'un quart depuis 2015. Cela n'a pas entraîné immédiatement de retours au pays, mais l'entrée en vigueur du Brexit, le 1er janvier 2021, en pleine pandémie, a marqué un tournant, visible dans les chiffres officiels de l'Office for National Statistics: le nombre de travailleurs roumains et bulgares, très précieux dans les emplois essentiels de l'agriculture et de l'industrie, a chuté de 24% entre la fin 2019 et juin 2021. Pour un total de 89.000 personnes en moins.

Le nombre de salariés des autres pays de l'Est de l'UE (République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Pologne, Slovaquie, Slovénie) a chuté dans le même temps de 12%, pour un total de 108.000 personnes. En 1999, seuls 67% des Est-Européens occupaient un emploi. Ils étaient 83% dans ce cas vingt ans plus tard. Le taux d'emploi des Polonais frôlait les 100% il y a deux ans. Mais le signal profondément hostile envoyé par les Brexiters à leur encontre, de même que le sentiment d'être traités comme de simples maillons d'une chaîne économique dopée aux bas salaires, redéfinissent leurs priorités.

Ces derniers jours, le Premier ministre britannique Boris Johnson a libéré des visas au compte-goutte, avec notamment 5.000 offres adressées à des camionneurs européens. Seules 27 réponses avaient été obtenues au bout de quelques jours pour les 300 offres de visas émises pour les camions-citernes.

"Les chauffeurs de poids lourds sont l'adjuvant qui permet de faire fonctionner notre chaîne d'approvisionnement", affirme Andrew Opie, directeur de l'alimentaire au British Retail Consortium. "Actuellement le Royaume-Uni fait face à un déficit de 90.000 chauffeurs, et ce sont les consommateurs qui en paient le prix fort. Le nouveau programme de visas du gouvernement est un pas dans la bonne direction, mais il est insuffisant dans la taille et dans la portée pour garantir des fêtes de Noël sans friction."

Pris à son propre piège, celui d'un système d'immigration à points calqué sur le modèle australien, et qui privilégie les emplois hautement qualifiés, Johnson se défausse sur les entreprises.

Pris à son propre piège, celui d'un système d'immigration à points calqué sur le modèle australien, et qui privilégie les emplois hautement qualifiés, Johnson se défausse sur les entreprises. Lors de la conférence annuelle du parti Tory, il les a appelées à augmenter les salaires, une demande accueillie froidement, dans un contexte où celles-ci, qui sont généralement très dépendantes des liens avec l'Union européenne, doivent déjà assumer des coûts et des retards supplémentaires.

"L'immigration de main d'œuvre non qualifiée a été un élément clé du vote en faveur du Brexit", rappelle David Henig, et cela oblige le gouvernement à être prudent sur l'augmentation du nombre de visas. "Mais c'est une problématique qui va devoir être réglée à l'avenir."

Le dessinateur du Times, Peter Brookes, a bien illustré les contradictions du gouvernement. Sur une première image, y figurait la ministre de l'Intérieur Priti Patel en train de forcer des manifestants d'Extinction Rebellion à ne plus bloquer la route, au nom de la liberté de mouvement. Il la représentait ensuite en train de bloquer le passage à des travailleurs européens au nom de... la fin de liberté de mouvement.