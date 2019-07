"En 2019, de Gaulle aurait été européen" (Christine Clerc)

Cinquante ans après avoir quitté le pouvoir, le général de Gaulle est plus que jamais une référence pour l’ensemble de la classe politique en France, de droite comme de gauche. Christine Clerc, journaliste et chroniqueuse, propose dans son nouveau livre une réflexion sur les forces mais aussi les faiblesses du personnage et sur ce que signifie le "gaullisme" au 21e siècle.

Qu’est-ce qui vous a amenée à écrire sur un sujet que l’on pourrait penser épuisé?

Pendant longtemps, de Gaulle a été considéré comme un dictateur par les uns et comme l’homme providentiel par les autres. Or les choses ne sont pas si simples. Comme tout homme fort, il a ses faiblesses. J’ai voulu entrer dans la psychologie du personnage qui se cache derrière cette apparente force phénoménale. Et j’ai découvert qu’au fond de lui, de Gaulle était plus sensible qu’on a voulu le dire.

"De Gaulle incarne l’idée d’une vocation pour la France." Christine Clerc Journaliste et chroniqueuse

À ce propos, comment faut-il interpréter son aller-retour express à Baden-Baden, pendant 48 heures, en plein Mai 68?

André Malraux et Romain Gary ont parlé de "suicide politique". Plusieurs fois dans sa vie, de Gaulle a tenté le coup du départ ("puisque c’est comme ça, je m’en vais"), spéculant sur l’idée qu’on le rappellerait, bien entendu. Créer le coup de théâtre faisait partie de sa tactique. Pendant 4 à 5 heures, personne – y compris le Premier ministre – ne savait où il était. Sans doute a-t-il également voulu s’assurer du soutien de l’armée, au cas où il aurait fallu réprimer l’insurrection. Au fond de lui, il espérait que le seul effet de surprise suffirait. Il espérait le miracle. Lorsqu’il a vu qu’un million de gens étaient venus le soutenir sur les Champs-Élysées, ça lui a rendu espoir.

Pompidou a-t-il démissionné de son poste de Premier ministre pour sortir de l’ombre du général et jouer sa propre carte?

Je ne pense pas. Pompidou était épuisé par six années au poste de Premier ministre, le plus long mandat de l’après-guerre. Il devait en outre faire face aux premiers signes de la maladie qui l’emportera. On parviendra à le soigner mais ce ne sera qu’un sursis. Pompidou est rapidement revenu sur sa décision, mais il était trop tard car De Gaulle avait rappelé Couve de Murville. Au final, ce sera profitable pour Pompidou car il n’a pas eu à payer les conséquences de Mai 68.

"En 1969, De Gaulle était davantage l’objet de lassitude que de haine."

Pourquoi le général de Gaulle est-il resté une référence pour l’ensemble de la classe politique en France, à droite comme à gauche?

Si à peu près tout le monde se dit gaulliste aujourd’hui, c’est parce qu’il a fondé la cinquième république. Il a ramené l’ordre après une période de grande instabilité. Il incarne aussi l’idée d’une vocation pour la France. Et puis, il y a l’extraordinaire probité du personnage en ces temps de capitalisme effréné. Cette popularité retrouvée est un juste retour des choses. Certains l’ont considéré comme un dictateur. Mais entre de Gaulle et un dictateur, il n’y a quand même pas photo.

Emmanuel Macron s’inspire-t-il du général de Gaulle?

L’un et l’autre sont assez "jupitériens", ce qui est normal puisque tel est l’esprit de la cinquième république.

"78 ans en 1969, c’était comme avoir 95 ans aujourd’hui."

De Gaulle n’avait pas que des qualités. En témoigne son refus de reconnaître les mérites des 177 hommes du commando Kieffer lors du débarquement de Normandie, coupables à ses yeux d’avoir intégré l’armée britannique.

De Gaulle n’était pas sans défauts. Il était orgueilleux et susceptible, puisqu’à ses yeux, la France, c’était lui. Ceci étant, c’est quand même grâce à lui que la France n’est pas devenue une colonie américaine. En 1944, Washington avait pourtant tout préparé en ce sens, avec une monnaie et une administration spécifiques.

"De Gaulle comme Macron sont assez ‘jupitériens’, ce qui est normal puisque tel est l’esprit de la cinquième république."

Pourquoi de Gaulle était-il si détesté à la fin de son second mandat?

Mai 68 était caractérisé par un rejet de l’autorité, de la hiérarchie et aussi d’un certain mode de vie. Pour comprendre à quel point il y avait un décalage entre la figure du général et les révolutionnaires de l’époque, il faut savoir que 78 ans en 1969, c’était comme avoir 95 ans aujourd’hui, vu la guerre et l’état d’avancement de la médecine. Selon moi, de Gaulle était davantage l’objet de lassitude que de haine. La droite bourgeoise française avait trouvé en lui l’homme qui lui convenait. Il a aussi eu le mérite de mettre en valeur des gens comme Pompidou et Giscard, ce qu’on ne peut pas dire de Mitterrand. Ni de Macron d’ailleurs, qui a plutôt tendance à couper les têtes qui dépassent…

Le gaullisme, c’est quoi finalement? Est-ce une forme de souverainisme?

Il y a une notion d’indépendance, même s’il me semble illusoire aujourd’hui de vouloir aspirer à une totale indépendance. En 2019, de Gaulle aurait été européen car il n’y a pas d’autre moyen pour un pays de 66 millions d’habitants de subsister dans le monde actuel. De Gaulle lui-même n’a eu de cesse de tisser des liens pour ne pas se retrouver coincé entre les Etats-Unis et l’URSS. Son rapprochement avec l’Allemagne d’Adenauer avait d’ailleurs fait scandale à l’époque.