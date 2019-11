En Allemagne, HPE offre le congé parental de six mois

Au bout des six mois, les salariés peuvent prétendre aux prestations familiales publiques. "Nous voulons motiver nos salariés en les aidant à concilier vie professionnelle et vie privée" , explique le chef du personnel Allemagne du groupe américain, Ernst Reichart. 2.100 des 60.000 salariés de HPE travaillent en République fédérale.

En Allemagne, les parents bénéficient depuis 2007 d’un congé parental de 12 mois (14 mois si les deux parents se relaient pour s’occuper de leur jeune enfant) pris en charge par l’État. L’allocation représente 60% du salaire, plafonnée à 1.800 euros par mois. "Si on prend en considération le niveau élevé des rémunérations en vigueur dans l’informatique, notre offre de conserver son salaire pendant six mois est un avantage considérable, se félicite Ernst Reichart. Les salariés deviennent plus compétitifs lorsqu’ils gagnent en liberté" .

Flexibilité

"Les jeunes salariés veulent davantage de flexibilité et davantage de liberté dans l’organisation de leur travail, rappelle Enzo Weber, de l’institut IAB. Cela augmente la pression sur les employeurs. Il est devenu difficile de recruter du personnel qualifié. La durée des embauches s’est allongée, le nombre de postes qui restent vacants aussi. " "Les start-ups, les bureaux d’architectes ou les entreprises de médias arrivent à conserver pendant quelques années des salariés mal payés, qu’elles consolent avec un cadre de travail branché, ajoute Gerhard Bosch, de l’université de Duisbourg-Essen. Mais au plus tard lorsqu’arrive un enfant, c’est terminé!"

Selon un sondage réalisé par YouGov pour HPE, seuls 2% des femmes et 3% des hommes assurent que leur carrière passe avant tout. 65% des femmes et 56% des hommes assurent que leur famille est prioritaire. Ces données obligent les entreprises à s’adapter. Chez Microsoft Deutschland, les mères touchent une prime à la naissance de leur enfant, les pères un congé de six mois (non rémunéré). Chez SAP, leader allemand du software, 21.000 salariés en Allemagne peuvent décider unilatéralement de l’organisation de leur travail (à l’exception d’un jour par semaine à passer dans les murs de l’entreprise). Ce modèle souple expliquerait, selon la DRH, que 100% des salariées reprennent leur travail après un congé de maternité, bien plus que la moyenne nationale.