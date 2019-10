En Allemagne, prendre l'avion coûtera plus cher alors que le train sera plus abordable

En septembre, l'Allemagne avait annoncé vouloir investir d’ici 2030 "au moins 100 milliards d’euros" pour réduire le montant des émissions à 55% du niveau de 1990 . Un mois plus tard, la première mesure est mise en œuvre. "Les voyages en train ne devraient pas seulement devenir moins chers, mais les vols seront dans le même temps plus chers", a souligné le gouvernement dans un communiqué.

Le gouvernement allemand a notamment adopté une hausse de 74 % de la taxe sur les billets d'avion courts et moyen-courriers et de 41 % sur celles des long-courriers. De manière concrète, les taxes sur les vols intérieurs et européens partant d'Allemagne augmenteront ainsi de 5,53 euros, pour atteindre 13,03 euros. Celles des vols long-courriers progresseront d'environ 10 et 16 euros par trajet, selon qu'ils dépassent ou non les 6.000 kilomètres de distance. Au total, la facture pourra s'approcher des 60 euros pour les trajets les plus longs.