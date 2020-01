En Autriche, conservateurs et écolos explorent une nouvelle voie

"Protéger le climat et les frontières": en Autriche, la droite conservatrice s’apprête à gouverner avec les écologistes. Une articulation nouvelle en Europe, alors que la propension des verts européens est plutôt à gouverner avec la gauche.

Rapprocher des écologistes ancrés à gauche à une droite conservatrice anti-immigration? "Impossible", aurait-on pu conclure du débat entre Jean-Marc Nollet et Bart De Wever organisé par L’Echo avant les dernières élections. Pourtant cette synthèse de deux courants qui ont le vent en poupe en Europe, l’Autriche s’apprête à la faire. Le chancelier sortant Sebastian Kurz l’a annoncé avec un art consumé de la synthèse: il est possible de "protéger le climat et les frontières". Alliance contre-nature ou tendance nouvelle?

Rapprochement naturel

Après avoir gagné ses galons sur un discours fermement anti-migrants et avoir permis l’arrivée de l’extrême droite aux postes régaliens de son éphémère gouvernement, Sebastian Kurz a annoncé mercredi soir la formation d’une coalition entre son parti conservateur (ÖVP) et les écologistes (die Grüne). Sorti renforcé des élections anticipées de septembre, qui faisaient suite à l’éclatement de sa précédente coalition sur un scandale autour du chef de l’extrême-droite (FPÖ), le chancelier sortant entre dans 2020 d’un pas triomphant avec l’annonce de ce tandem inédit.

On sort de la logique (…) qui voulait que quand les verts entraient au gouvernement, c’était au moins avec les sociaux-démocrates. Pascal Delwit Politologue (ULB)

Si Sebastian Kurz, virtuose de la politique de 33 ans, réserve à son parti les grands postes régaliens, les écologistes, obtiennent quatre portefeuilles, dont un "super ministère de l’Environnement", qui réunit notamment transports, énergie et technologies. "Nous avons atteint une entente plus large que nous le pensions en matière de protection du climat", a indiqué Werner Kogler, chef de file vert et futur vice-chancelier. Son parti doit encore valider samedi au cours d’un congrès l’accord de gouvernement qui était présenté jeudi. Cela fait peu de doute tant le rapprochement semble naturel entre le grand parti populaire de droite (l’ÖVP a obtenu 37% des voix) et le parti qui a réalisé la plus grande percée après une campagne largement axée sur le climat (die Grüne a obtenu 14%).

Tendance nouvelle

S’il semble naturel sur le papier, ce rapprochement n’en est pas moins nouveau. Pour les verts autrichiens, cette coalition marque une première entrée au gouvernement. Pour les verts européens, cet engagement avec la droite est une tendance nouvelle. "C’est plutôt rare pour l’instant. On sort de la logique dominante à la charnière des XXe et XXIe siècles et qui voulait que, quand les verts entraient au gouvernement, c’était au moins avec les sociaux-démocrates", observe le politologue Pascal Delwit, professeur à l’Institut d’études européennes de l’ULB. Les verts gouvernent avec les socialistes en Suède et en Lituanie, avec la gauche et les libéraux au Luxembourg. Mais la fragmentation des paysages politiques à l’œuvre en Europe depuis une quinzaine d’années donne lieu à des coalitions de types nouveaux – comme en Finlande, où conservateurs et verts sont déjà réunis au sein d’un même exécutif.

Mais la fragmentation n’explique pas tout: si les verts peuvent s’allier aux conservateurs, cela tient aussi à des évolutions au sein de partis traditionnels, observe Pascal Delwit. "En Allemagne, c’est le gouvernement d’Angela Merkel qui met fin au nucléaire, rappelle le politologue belge. Même si les partis conservateurs sont aussi ceux des lobbies."

L’Allemagne offre d’ailleurs à l’Autriche un exemple intéressant de cohabitation verte conservatrice: c’est par un tel tandem qu’est gouverné le Land de Hesse depuis six ans.