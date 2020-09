En Biélorussie, l'Europe ne reconnaît pas Loukachenko...

L'Union européenne ne reconnaît pas Alexandre Loukachenko comme président de la Biélorussie et se prépare à prendre des sanctions importantes contre son régime en raison de la répression menée contre l'opposition par le KGB et la police d'État. C'est ce qui ressort d'un débat mené au Parlement européen, ce mardi en séance plénière. Le coup d'envoi est venu de Josep Borrell, le Haut représentant de l'Union européenne aux Affaires étrangères. "Le président Loukachenko n'est pas le président légitime de la Biélorussie", a martelé le chef de la diplomatie européenne. "Les élections du 9 août sont frauduleuses", a-t-il ajouté, "nous sommes en train d'adopter des sanctions pour un nombre important de responsables de violences, de répressions et de falsifications des résultats des élections." Ces sanctions devraient être adoptées lors d'un Conseil européen extraordinaire prévu les 24 et 25 septembre. La décision devrait être prise lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères, lundi prochain.