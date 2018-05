En Ecosse, l'alcool bon marché désormais proscrit

Un prix minimum pour l'alcool, l'Ecosse est la première nation à introduire la mesure. Et pourrait rapidement être suivie par d'autres pays.

"L'Ecosse est la première nation au monde assez audacieuse et courageuse pour introduire un prix unitaire minimum", a ainsi déclaré la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon. "Je pense que des pays en Europe et ailleurs chercheront à reproduire ce qui a été fait ici en Ecosse", a-t-elle ajouté, notant que l'Irlande et le Pays de Galles souhaitaient lancer des projets similaires.