En France, Macron aux prises avec le tempo de la pandémie

Retard des vaccinations, mécontentement social et crise économique. Le Président français adapte son agenda au rythme dicté par la crise et met de côté ses grandes réformes.

Preuve en est la polémique qui enfle depuis plusieurs jours sur la lenteur de la campagne de vaccination en France. Lundi dernier, le pays ne comptait que 2.000 personnes vaccinées, soit cent fois moins que l'Allemagne. Partant du principe que rien ne servait de courir, vu que les pays européens auront le même nombre de vaccins, et que tous seront au même stade sur la ligne d'arrivée, le gouvernement a, dans un premier temps, sous-estimé la nécessité d'être dans l'action . Un manque d'anticipation mâtiné d'inertie bureaucratique qui n'a pas manqué de faire le miel de l'opposition. "On poursuit une politique qui a fait la preuve de son échec par le passé: les masques, les tests, aujourd'hui la vaccination", a lancé Jean Rottner, le président de la région Grand Est (Les Républicains, droite) sur France 2, pointant du doigt "une forme d'impréparation, d'irresponsabilité".

Sentant le sujet politiquement sensible, Emmanuel Macron, agacé, a en réaction réclamé à ses ministres de mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard. "Maintenant, vous simplifiez drastiquement. Et on accélère vraiment", leur aurait-il intimé en référence à la complexité de la procédure. Le revirement est donc en cours, avec une multiplication des annonces comme celle d'ouvrir 5 à 600 centres d'ici la fin du mois en vue de prêter main-forte aux hôpitaux.