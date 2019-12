En France, Monsieur "retraite" quitte le navire

Dans le bras de fer serré qui oppose le gouvernement Macron et les syndicats sur la réforme des retraites, le premier a perdu des points ce lundi. En effet, alors que le pays entre dans sa 12e journée de grève, Jean-Paul Delevoye, la cheville ouvrière de la réforme voulue par Emmanuel Macron, a remis sa démission au Président. Un coup dur pour l’exécutif, qui a tenté de le soutenir jusqu’au bout. Mais guère étonnant. Depuis plus d’une semaine, l’homme était sur la sellette pour avoir omis de déclarer 10 de ses 13 mandats à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Parmi eux, 11 étaient bénévoles mais d’autres donnaient lieu à rémunération. Or, la Constitution interdit de cumuler un poste ministériel et des activités privées rémunérées.