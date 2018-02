En France, la guerre du rail est déclarée

Le gouvernement d’Edouard Philippe veut réformer la SNCF, vite et fort. Les syndicats laissent planer la menace d’un conflit social de grande ampleur.

En choisissant lundi de ne pas retenir, dans le rapport qui lui a été proposé à la mi-février, la fermeture des petites lignes ferroviaires, le Premier ministre français a fait preuve d’une habileté immédiatement payante. Dès hier, on apprenait via un sondage Harris-RMC-Atlantico que non seulement les Français consultés approuvaient majoritairement la réforme de la SNCF, mais que de surcroît, ils se déclaraient favorables au recours aux ordonnances.