En France, la réforme des retraites passe une étape décisive

Alors qu’un retour à la normale commençait à poindre dans les transports, surtout en Ile-de-France, les syndicats prédisent une "journée noire" demain. "Quand on a raison face à une réforme dont plus personne au gouvernement n’est capable d’expliquer qu’elle est juste et simple, et bien la détermination, elle, ne faillit pas", a insisté Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat CGT.