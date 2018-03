En France, le Parlement comptera 30% d'élus en moins

Promesse de la campagne présidentielle, le projet de réformes des institutions sera présenté par Edouard Philippe la semaine prochaine. Le nombre de députés devrait passer de 577, actuellement, à un peu plus de 400 parlementaires.

Le premier ministre français Edouard Philippe présentera la semaine prochaine trois textes concernant la réforme des institutions. Au menu, la réduction du nombre de parlementaires , l'introduction d' une dose de proportionnelle et le non-cumul des mandats.

Ce vendredi, une réunion a eu lieu en présence d'Emmanuel Macron, du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, François de Rugy (LREM) et Gérard Larcher (LR). "Cette réunion n'a pas été conclusive mais elle a permis d'avancer dans le travail de convergence mené depuis plusieurs semaines", a précisé l'entourage d'Emmanuel Macron.