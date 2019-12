En France, le bras de fer se durcit sur la réforme des retraites

Un interminable ruban de voitures collées les unes aux autres au petit matin, sous la pluie. C’est l’éloquente image diffusée lundi matin montrant les abords d’un périphérique parisien complètement engorgé. Avec au total plus de 600 km de bouchons en Île-de-France, là où on en recense 200 à 250 en temps normal! Alors que la France entre ce mardi dans son sixième jour de grève contre la réforme des retraites, la tension monte d’un cran. Dans les transports toujours paralysés, les scènes de cohue se multiplient, surtout en région parisienne. "Jeudi et vendredi derniers, j’ai pu faire du télétravail et prendre une journée de repos, racontait Laurent, un voyageur piégé lundi à la gare du Nord, la plus fréquentée d’Europe. Mais aujourd’hui ce n’est plus possible, je dois aller au bureau."