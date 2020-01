En France, le bras de fer sur les retraites entre dans son 2e mois

Alors que la France en est à son 33e jour de grève contre la réforme des retraites, les lignes bougent en apparence, mais sur le fond, la sortie de crise "rapide" à laquelle aspire Emmanuel Macron est encore loin d’être gagnée. Preuve en est, si les négociations reprennent dès mardi entre le gouvernement et les partenaires sociaux, deux journées de mobilisation nationale sont d’ores et déjà prévues jeudi et vendredi prochains.

Une décote temporaire

L’une de ces idées émane de Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale. Ce macroniste convaincu espère réconcilier les syndicats réformistes et l’État en suggérant de maintenir l’âge de départ à la retraite à taux plein à 64 ans (et non plus 62 ans), mais avec une décote temporaire.