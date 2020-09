En France, le parti de Macron au bord de la crise de nerfs

Défections, manque d'idées, guerres intestines. Fondée par le président de la République, en 2016, "La République en Marche", est en pleine crise existentielle.

Des portes qui claquent, des invectives et des réunions de parti qui tournent à la foire d'empoigne. Depuis le début de la semaine, La République en marche (LREM), parti présidentiel, n'en finit plus de se déchirer. Cette fois, c'est Pierre Person, numéro deux du parti, qui a ouvert lundi le bal des démissions, entraînant dans son sillage celles de deux autres députés, Aurore Bergé, l'ex porte-parole, et de Sacha Houlié. "Nous sommes dans une phase difficile", a convenu le député de Paris Pierre Person dans les colonnes du Monde. «Le résultat des élections municipales, l'absence du mouvement dans le débat public et le désenchantement de nos militants sont autant de signes de la nécessité d'un sursaut interne plus fort"», a-t-il énuméré.

LREM laisse aujourd'hui apparaître ses propres failles, à commencer par son flou identitaire.

Depuis sa création, en avril 2016 par Emmanuel Macron, LREM a déjà vu partir des dizaines de députés. En mai dernier, une vingtaine d'entre eux, de l'aile gauche et écologiste, ont ainsi quitté le groupe parlementaire pour en créer un nouveau, faisant ainsi perdre à LREM sa majorité absolue à l'Assemblée nationale (il en compte 281 aujourd'hui contre 289 nécessaires). A ces défections, s'est ajouté le départ du président de groupe sortant, Gilles Legendre, fragilisé après la fuite dans la presse d'une note dans laquelle il plaidait pour un remaniement ministériel. Puis son remplacement par Christophe Castaner, ex-ministre de l'Intérieur, avec une marge d'avance très faible, preuve une fois encore des divisions au sein du parti.

En quête d'identité

Lancé sur l'idée qu'il fallait faire de la politique autrement, en dépassant les "clivages obsolètes", LREM laisse aujourd'hui apparaître ses propres failles, à commencer par son flou identitaire. Fait de "bric et de broc"» selon un député de droite, ce parti rassemble des personnalités disparates qui n'hésitent pas à rompre les amarres au moindre différend. Sans réel ancrage territorial, le parti peine à construire des alliances lors de scrutins d'importance. Ce fut le cas lors des municipales, où LREM n'a remporté aucune grandes villes. Et depuis, d'autres déroutes guettent. D'autant que, le dimanche 20 septembre, lors du premier tour d'élections législatives partielles dans six circonscriptions, aucun candidat LREM ne s'est qualifié pour le second tour.

Le chef de l'exécutif, dans la perspective des présidentielles, miserait davantage sur la division de l'opposition que sur sa base pour l'emporter.

"Quand on met les choses bout à bout, on voit que La République en Marche, après la séquence électorale de 2017, a perdu les élections européennes de 2019, certes d'une courte tête, mais c'est le Rassemblement national qui a gagné, analysait récemment le politologue et chercheur au Cevipof Bruno Cautrès, sur franceinfo. Ensuite, elle a eu une séquence extrêmement difficile au moment des élections municipales.(..) Puis ces élections législatives partielles, et arrivent des élections sénatoriales qui ne s'annoncent pas très bonnes pour le parti."

Pas en ordre de marche pour 2022