En France, le retrait de l'âge pivot ne met pas fin à la grève

Équilibre en 2027

De surcroît, le Premier ministre conditionne son geste par la nécessité pour les partenaires sociaux de s’entendre et de faire des propositions lors d’une "conférence de financement" d’ici à la fin du mois d’avril, et ce, en vue de maintenir le système financier à l’équilibre. Car, sur ce point, pas question pour le Premier ministre de transiger. Si les protagonistes parviennent à un compromis dans le temps imparti, "le Parlement pourra en tenir compte lors de la seconde lecture et le gouvernement prendra une ordonnance transcrivant cet accord dans la loi". Sinon, l’exécutif, "éclairé par les travaux de la conférence, prendra les mesures nécessaires pour atteindre l’équilibre en 2027 et financer les nouvelles mesures de progrès social", a-t-il conclu.