En France, nouvelle mobilisation face à la réforme des retraites

Des avocats en robe, des étudiants, des collégiens, des blouses blanches, des pilotes d’Air France, des conducteurs de train, des salariés du privé. Cette fois, ils auraient été 615.000 manifestants, venus d’horizons divers, si l’on en croit l’estimation du ministère de l’intérieur , à battre le pavé dans les rues de France. Et 1,8 million, selon le syndicat CGT. Un grand écart qui fait dire aux premiers qu’il y avait moins de manifestants que le 5 décembre, date du premier jour de grève. Et l’inverse aux seconds. A Paris, selon un cabinet indépendant, 72.500 personnes auraient été recensées.

Unité de façade

Au-delà du sempiternel débat sur les chiffres, une évolution toutefois: presque tous les syndicats étaient dans la rue. Une première depuis longtemps. Même si, derrière cette unité de façade, leur front était divisé. Alors que Philippe Martinez de la CGT demande un retrait pur et simple de la réforme à points, Laurent Berger, qui représente la CFDT, premier syndicat français, la soutient mais ne veut pas entendre parler d’âge d’équilibre à 64 ans. Ce dernier, plutôt conciliant jusqu’alors avec le gouvernement a vu rouge lorsqu’Edouard Philippe a confirmé, lors de la présentation du projet, le 11 décembre, sa volonté d’ inciter les Français à travailler plus longtemps . à savoir, au-delà de l’âge légal de 62 ans, et ce, en vue d’équilibrer les comptes des régimes. "Une ligne qu’il ne fallait pas franchir" et qui a poussé la CFDT à rejoindre pour la première fois ce mardi les cortèges.

Réunion à Matignon

"Ma détermination, celle du gouvernement, celle de l’ensemble de la majorité est totale. Elle est totale sur la création de ce régime universel et sur la nécessité de faire prévaloir l’équilibre du système futur et la remise à l’équilibre du système actuel", a martelé le Premier ministre à l’Assemblée nationale ce mardi. Finira-t-il cependant par lâcher du lest? Certains députés de la majorité plaident en effet pour un retrait de cet âge pivot en vue de rendre la réforme plus lisible, et recentrée sur le volet universel par points. "Reste à savoir si le gouvernement veut se retrouver avec en face de lui des syndicats radicalisés ou pas", décrypte Laurent Joffrin, directeur de la rédaction du journal Libération. "Si la CFDT n’obtient rien, il y a des chances que la CGT soit requinquée. Et inversement."