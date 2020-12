En France, un déconfinement plus lent que prévu

"Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus et il tend même à légèrement réaugmenter depuis quelques jours", a résumé le Premier ministre Jean Castex ce jeudi, avant d'annoncer de nouvelles mesures restrictives pour les Français.

Face à des indicateurs épidémiques décevants, le gouvernement français slalome entre un léger assouplissement et des mesures plus restrictives, comme un couvre-feu durci y compris pendant le réveillon du 31 décembre.

Ils pensaient voir enfin un peu plus vite le bout du tunnel. Finalement, les Français vont devoir encore ronger leur frein. Les chiffres des contaminations étant ce qu'ils sont, Jean Castex, le Premier ministre français, a annoncé, ce jeudi 10 décembre lors d'une conférence de presse, de nouvelles mesures restrictives en lieu et place du relâchement envisagé par le président Emmanuel Macron en cas d'amélioration. "Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus et il tend même à légèrement réaugmenter depuis quelques jours. La partie est donc loin d'être gagnée", a insisté le chef du gouvernement. Si le pic à 60.000 nouveaux cas quotidiens enregistré fin octobre semble loin, les 11.368 nouveaux malades du Covid-19 enregistrés en moyenne sur les 7 derniers jours sont toujours plus de deux fois trop nombreux pour remplir l’objectif du gouvernement.

"La vie ne se résume pas à faire des courses de Noël." Charles Berling Comédien et directeur de théâtre français

La culture encore sacrifiée

Climat froid et humide, brassage de population depuis les premiers allègements... Ces motifs d'une possible stagnation de l'épidémie ont conduit l'exécutif à décaler de trois semaines l'ouverture des cinémas, théâtres, musées, et autres établissements recevant du public pour réduire les flux de circulation. C'est une douche froide pour tout le secteur culturel. "La situation est grave pour toute la création artistique", a regretté le comédien et directeur de théâtre Charles Berling sur les ondes de BFM, furieux de l'injustice faite à ces lieux jugés plus sûrs que des supermarchés ou les transports collectifs : "La vie ne se résume pas à faire des courses de Noël", s'est-il indigné.

Autre tour de vis : le couvre-feu qui devait être mis en place à 21h sera finalement plus précoce. "Pendant la journée, à partir du 15 décembre, l'attestation ne sera plus obligatoire pour se déplacer", a assuré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "En revanche, les déplacements seront interdits de 20 heures à 6 heures du matin", a-t-il ajouté. Gérald Darmanin demandera aux forces de l'ordre de renforcer les contrôles. Et ce, y compris le 31 décembre au soir. Seule exception : Noël. "La logique, probablement, aurait commandé de faire la même chose pour Noël. Mais Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions. (…)", a justifié Jean Castex.

La gestion sanitaire étrillée

Cet ajustement de la stratégie arrive au pire moment pour le gouvernement. Alors que les fronts de tension se multiplient - des violences policières à la crise économique -, ce dernier fait l'objet de critiques incessantes tant de la part des citoyens que des politiques. Ce jeudi encore, une semaine après l'Assemblée nationale, ce fut au tour des membres de la commission d'enquête du Sénat de livrer ses conclusions sévères sur les politiques publiques menées depuis le début de la pandémie.

Les parlementaires dénoncent une série de "décisions tardives et peu coordonnées", ainsi qu'une chaîne de responsabilités, mettant notamment en cause le directeur de la santé. Informé du manque de masques dans les stocks de l'Etat, Jérôme Salomon, aurait, par exemple, en 2018, décidé de n'en commander que 100 millions en lieu et place du milliard recommandé par l'agence sanitaire Santé publique France.

