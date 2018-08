En Irlande, le pape face aux abus et aux victimes

Le pape François est arrivé ce samedi matin en Irlande afin de clôturer la Rencontre mondiale des familles. Mais c'est surtout sur le dossier des abus du clergé qu'il est attendu, dans une Irlande toujours sous le choc des scandales de pédophilies et au moment où de nouvelles révélations frappent l'Église catholique.

Cela faisait 39 ans qu'un souverain pontife n'avait plus mis les pieds en Irlande, où le pape François est arrivé ce samedi matin. Cette visite a lieu moins de deux semaines après la publication d'un rapport du procureur général de Pennsylvanie sur les abus sexuels commis par 300 prêtres pendant 70 ans et aux dépens d'un millier de victimes.

Le pape rencontrera d'ailleurs mardi les victimes de prêtres pédophiles durant cette visite de 2 jours en Irlande, où il la été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney.

Vue en plein écran Le pape François et le Premier ministre irlandais Leo Varadkar ©REUTERS

Sa visite a débuté par un entretien avec le président Michael Higgins et le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, qui a appelé le pape à user de sa "position" et de son "influence" pour faire en sorte que la "justice" soit rendue aux victimes d'abus commis par les ecclésiastiques dans "le monde entier". "Les blessures sont encore ouvertes et il y a beaucoup à faire pour que les victimes et les survivants obtiennent justice, vérité et guérison. Saint-Père, je vous demande d'utiliser votre position et votre influence pour que cela se fasse ici en Irlande et dans le monde entier", a déclaré Leo Varadkar. "Nous devons à présent veiller à ce que les paroles soient suivies par des actes", a-t-il insisté, lors d'un discours au château de Dublin aux côtés du souverain pontife.

"Par-dessus tout, Saint-Père, je vous demande d'écouter les victimes", a ajouté le Premier ministre alors que, depuis 2002, plus de 14.500 personnes se sont déclarées victimes d'abus sexuels commis par des prêtres en Irlande. "C'est une histoire de tristesse et de honte", une "tache sur notre État, notre société et sur l'Église catholique", a estimé Varadkar en parlant de ces abus.