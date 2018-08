En Italie, après le choc et les larmes, la guerre politique

Les invectives politiques ont continué au surlendemain de l’effondrement du pont Morandi, à Gênes. Au milieu de ces échanges, le groupe Atlantia, responsable de la gestion du viaduc qui a dégringolé en Bourse, et surtout les familles des victimes et une vingtaine de disparus.

L’effondrement du pont Morandi, qui a provoqué la mort d’au moins 38 personnes et une quinzaine de blessés graves, a jeté la ville de Gênes, et le pays tout entier, dans un état de colère teintée de stupéfaction. Alors que le procureur de Gênes, Francesco Cozzi, annonce qu’une vingtaine de personnes sont encore portées disparues, une bataille politique aux contours inquiétants est en train de prendre forme dans la péninsule.

Unis dans un élan consensuel inédit, dans la ville meurtrie et désormais coupée en deux par l’affaissement du viaduc, les représentants du gouvernement italien sont à la recherche des coupables de la tragédie. Et ils pointent tous du doigt Atlantia S.p.A, le groupe responsable de la gestion du pont , contrôlé par la famille Benetton.

Selon le compte rendu d’une réunion gouvernementale mercredi, le ministre du développement régional Nikolay Nankov a annoncé que 211 ponts, dont la plupart construits il y a 35 à 40 ans, étaient en mauvais état . "Tout doit être rénové et consolidé" , a déclaré le chef du gouvernement, évoquant "soit un financement par des crédits à rembourser par le futur système de péage, soit par des moyens budgétaires" et en précisant vouloir "une rénovation simultanée partout" .

Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov a demandé une rénovation de tous les ponts dans son pays, le plus pauvre de l’Union européenne et dont l’infrastructure est délabrée, après l’effondrement du pont à Gênes, a-t-on appris jeudi.

Le pays divisé

Face à la tempête politique qui, depuis mardi, accompagne le drame génois, d’éminents experts en ingénierie expliquent pourtant que d’importantes zones d’ombre concernant les fragilités structurelles du pont ne pouvaient pas être facilement dissipées. Et ceci malgré les contrôles sérieux et les travaux d’entretien régulièrement effectués par la société responsable du pont.

Majestueux et névralgique, le pont Morandi était donc un grand malade indispensable à la ville de Gênes, à son port et au trafic en provenance de la France. Aujourd’hui une Commission d’enquête, fraîchement constituée, est chargée d’identifier les causes et les responsables de la tragédie. Ses conclusions risquent de diviser ultérieurement le pays.