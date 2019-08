En Italie, la difficile naissance d'une coalition

Tandis que les négociations entre le Parti démocrate et le M5S oscillent entre coups d’arrêt et sursauts d’optimisme, un nouveau retour aux urnes risquerait d’amener une coalition nationaliste de droite au pouvoir.

À coups de déclarations interposées, les deux partis ont fait apparaître un manque criant de consensus . Accusé " d’excessive ambition personnelle ", Luigi Di Maio, chef de file du M5S, aurait fait chavirer toute entente en réclamant pour lui-même le ministère de l’Intérieur et, à nouveau, la vice-présidence du Conseil. Et malgré les démentis du mouvement anti-système, la réunion prévue ce mardi matin entre ce dernier et le PD a été annulée à la dernière minute.

Optimisme prudent

La voie des élections serait alors inévitable. Or ce retour aux urnes a été, à maintes reprises, réclamé par le chef de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini. Après avoir déclaré, en direct sur Facebook, que le pacte entre le M5S et le PD n’est autre que la conséquence d’une dangereuse interférence du président Emmanuel Macron et de la chancelière Angela Merkel dans la politique italienne, Salvini a répété qu’il ne regrettait nullement d’avoir mis fin à son aventure politique avec le M5S puisque "l’honneur et la liberté valent bien plus que mille ministères".