En exportant des vaccins sans limites, la Belgique "prend des risques...

L'Union européenne a exporté plus de vaccins qu'elle n'en a distribué à ses citoyens. La Belgique, championne de la production de vaccins, a joué la carte européenne et celle des exportations. Une décision qui comporte des risques.

Trois mois après le début de la vaccination contre le Covid-19, un peu plus de 10% des Belges ont reçu au moins une dose de vaccin. C'est moins qu'une vingtaine d'autres pays de l'Union européenne (UE). En haut du classement, on retrouve Malte (32%), la Hongrie (23%). L'Estonie et la Lituanie affichent 17%. Plus de la moitié des Britanniques ont reçu une injection.