Enquête judiciaire après une accusation de viol au siège de la présidence française

Un militaire de l'état-major particulier de la présidence française, accusé par une autre militaire de l'avoir violée le 1er juillet, fait l'objet d'une enquête. C'est ce qu'a révélé ce vendredi le quotidien français Libération, qui affirme que les faits se seraient produits dans des locaux de l'état-major particulier de l'Élysée le 1er juillet, en marge d'un pot de départ de trois collaborateurs, et bien après le départ du chef de l'État Emmanuel Macron qui avait prononcé un discours en début de soirée. "Une jeune militaire, qui assistait auparavant au pot de départ, dit s'être vue imposer des violences sexuelles par un homme, lui aussi militaire" et "sous-officier". "Les deux militaires sont affectés à l'état-major particulier, travaillent ensemble au quotidien et se connaissent", selon le quotidien.