Entre passeports diplomatiques et présidents africains, Benalla embarrasse encore l'Elysée

L'Elysée a demandé à Alexandre Benalla des explications sur "d'éventuelles missions personnelles et privées" qu'il aurait menées quand il travaillait pour la présidence, Mediapart affirmant pour sa part que l'ex-chargé de mission continuait de voyager avec un passeport diplomatique.

Alexandre Benalla faisait-il des affaires pendant qu'il était en poste à l'Elysée? C'est visiblement ce que craint l'entourage d'Emmanuel Macron, qui l'a sommé de s'expliquer sur d'éventuelles "missions personnelles et privées" en France et à l'étranger alors qu'il était un proche du chef de l'État.

Benalla a indiqué qu'il s'agissait d'un voyage d'affaires avec de "grands patrons du Moyen-Orient" et fait savoir qu'il s'agissait de relations datant d'avant 2012, avant de travailler pour Macron. Samedi, dès l'arrivée du chef de l'État français au Tchad, l'Elysée démentait déjà aux journalistes tout lien avec le voyage de Benalla qui n'a averti l'Elysée de son déplacement qu'a posteriori.

Passeport diplomatique

Enquête de l'entourage de Macron

Prenant les devants, l'entourage d'Emmanuel Macron a décidé de lancer une enquête. Aussi, le directeur de cabinet du président, Patrick Strzoda, lui a-t-il adressé un courrier ce week-end dans lequel il lui réclame de faire toute la lumière sur "d'éventuelles missions personnelles et privées" menées "comme consultant alors que vous étiez en fonction à l'Elysée".

Strzoda lui demande de lui fournir "toutes informations pertinentes à ce sujet ainsi que sur les rémunérations que vous auriez reçues directement ou par personnes interposées au titre de ces missions ". Et il l'avertit que son courrier est transmis au procureur de la République de Paris.

Déby, Biya, Nguesso au menu de Benalla

Selon Le Monde, outre Idriss Déby, Alexandre Benalla a rencontré son frère, Oumar Déby, qui pilote la Direction générale de la réserve stratégique, chargée des commandes de matériel militaire, le directeur de cabinet du président camerounais Paul Biya ou encore le président Denis Sassou Nguesso. Le tout dans un voyage avec des hommes d'affaires de sociétés turque, qatari et soudanaise , sous la houlette de l'homme d'affaires franco-israélien Philippe Hababou Solomon, notamment pour la vente d'uniformes.

"Je ne me tairai plus."

"Je ne me tairai plus", a-t-il menacé. De quoi alimenter les interrogations de l'opposition. "Pourquoi Alexandre Benalla bénéficie-t-il toujours d'un passeport diplomatique? Pourquoi tant de mystères? Représente-t-il officiellement la France pour en bénéficier?", a dit la porte-parole LR Lydia Guirous. Même question du président des Patriotes Florian Philippot qui souligne que Benalla est censé avoir été "sanctionné". L'ancien chargé de mission avait été remercié cet été après sa mise en cause pour des violences lors des manifestations du 1er mai.