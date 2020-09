Erdogan menace la Grèce à la veille de manœuvres militaires

"Ils vont comprendre que la Turquie est assez forte politiquement, économiquement et militairement pour déchirer les cartes et les documents immoraux", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une allocution télévisée, faisant allusion à des zones maritimes que la Grèce et Chypre considèrent comme leurs zones économiques exclusives. "Ils vont comprendre, soit par le langage de la politique et de la diplomatie, soit sur le terrain via d'amères expériences", a menacé le dirigeant turc , ajoutant que "la Turquie et le peuple turc sont préparés à toute éventualité et à toute conséquence".