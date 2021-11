Éric Zemmour se lance dans l'arène: feu de paille ou bouleversement politique?

C'est officiel, Éric Zemmour est candidat à la présidentielle française. Il était déjà en campagne depuis la sortie de son dernier livre, en septembre. Un exercice dans lequel il s'avère assez pataud, très différent du brillant orateur des plateaux de télévision.

Le 20 novembre dernier, Éric Zemmour devait accueillir son public dans les moelleux fauteuils rouges du Royal Institute. Ça sera finalement les chaises rembourrées d'un hôtel Ibis.

Si le candidat alors non déclaré n'a pas eu l'autorisation d'occuper le prestigieux bâtiment londonien, son discours est pris au sérieux par la presse britannique: "Cela fait maintenant quinze minutes qu'il parle, et cela ne ressemble à aucun meeting politique auquel j'ai assisté. En fait, c'est une leçon d'histoire. Il est professoral, il parle de la signification des trois couleurs du drapeau français...", commente le journaliste de UnHerd, un peu décontenancé par ce phénomène "so French".

"Éric Zemmour: Il est temps d'agir"

Son nom est devenu en quelques semaines une parole incantatoire destinée à produire un miracle: rendre à la France son identité. Réelle ou fantasmée.

Un héros balzacien pour modèle

Il n'y a peut-être que les Français pour imaginer que leur chef d'État doit être aussi un penseur lettré. Comment expliquer, sans ce statut d'intellectuel qui assoit sa légitimité, la candidature d'Éric Zemmour? L'ancien éditorialiste du Figaro n'a aucune expérience politique, aucun élu d'envergure qui le soutienne, aucun parti avec sa grosse machinerie.

Il compense en citant historiens, philosophes, poètes et romanciers. Lui-même, admet-il dans plusieurs interviews, n'a jamais aspiré à devenir président: son modèle, c'est Lucien de Rubempré, héros balzacien des "Illusions perdues" qui rêve d'être un grand écrivain. Peu importe. Son nom est devenu en quelques semaines une parole incantatoire destinée à produire un miracle: rendre à la France son identité. Réelle ou fantasmée.

Reste que jusqu'il y a une dizaine de jours, la marque Zemmour fonctionnait, construite sur la radicalité et le brio du polémiste.

Un sondage de l'institut Elabe octroyait, fin novembre, à celui qui n'était pas encore dans la course à la présidence 12% des intentions de vote. Début octobre, il était même donné au second tour!

Le chiffre est immédiatement présenté par les chaînes d'information comme un "événement politique". Elles omettent d'expliquer que la méthodologie d'un sondage rend insignifiants les deux petits points d'avance de l'idéologue sur Marine Le Pen. Reste que jusqu'il y a une dizaine de jours, la marque Zemmour fonctionnait, construite sur la radicalité et le brio du polémiste. Et portée par la télévision.

Vu à la télé

Ce journaliste inconnu du grand public s'est révélé aux Français en 2006, dans l'émission On n'est pas couchés, où son art de la joute oratoire est servi par sa grande érudition, son sens de la formule et sa capacité d'autodérision. Remercié en 2011, il reste un chroniqueur ou un invité de choix des plateaux télé, jusqu'à obtenir son antenne quotidienne sur Cnews.

"L'idée, c'est de faire perdre Marine Le Pen pour ensuite reconstruire la droite sur des bases plus radicales." Étienne Girard Journaliste à l'Express

Fin septembre, la chaîne met fin à son contrat, contrainte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui annonce désormais décompter son temps de parole. Comme il le fait pour chaque candidat. Le polémiste, de mauvaise foi, crie à la censure, porté par le groupe médiatique Vivendi de Vincent Bolloré, une des figures du grand patronat français bien décidée à déboulonner l'actuel Président de la République.

Porte-drapeau de la droite légitimiste

La technique de guérilleros de Zemmour n'a pourtant aucune chance d'évincer Emmanuel Macron de son poste: le mode de désignation du chef de l'État oblige à fédérer. Mais l'objectif n'est pas là: "Éric Zemmour est perçu par ses soutiens comme une transition. L'idée, c'est de faire perdre Marine Le Pen pour ensuite reconstruire la droite sur des bases plus radicales", analyse Étienne Girard, journaliste à l'Express et auteur d'une enquête très détaillée sur le candidat[1].

Qui sont ceux qui attendent donc la chute du Rassemblement National? Éric Zemmour agrège autour de lui les courants de la droite légitimiste telle que l'a théorisée l'historien René Rémond. En France, tout étudiant en sciences politiques connaît sa définition: c'est la droite réactionnaire qui rejette les acquis de la Révolution française et attend qu'on en finisse enfin avec les Droits de l'Homme.

"Cette frange de la droite cherchait un candidat qui ne pouvait pas être issu du parti Les Républicains, considéré comme 'macronisé', ni du Rassemblement National, Marine Le Pen, étant jugée incompétente." Étienne Girard Journaliste à l'Express

Les zemmouriens se retrouvent dans ces fondements, d'où qu'ils viennent: de l'entourage de Nicolas Sarkozy ou Marion Maréchal, de la haute fonction publique, des courants catholiques traditionnalistes, des monarchistes... et même des groupuscules violents d'ultra-droite. Des anciens de Génération Identitaire, mouvement dissout en mars 2021 connu pour ses opérations de communication coup de poing, ont aussi rejoint le bataille.

Pour Étienne Girard, "cette frange de la droite cherchait un candidat qui ne pouvait pas être issu du parti Les Républicains, considéré comme 'macronisé', ni du Rassemblement National, Marine Le Pen, étant jugée incompétente. Elle a trouvé son étendard en Éric Zemmour, dont la virulence séduit". Et n'effraie pas : leur idole a pourtant été deux fois condamné pour ses propos "discriminatoires" et "haineux" par la justice française.

Génération Z

L'homme qui incarne pour certains le retour d'un esprit français en perdition plaît notamment aux plus jeunes. "J'appréciais beaucoup Éric Zemmour dans les médias, et, pour moi, le Rassemblement National était mort aux régionales de 2021", résume Martin Poulard, étudiant en Droit de 20 ans et porte-parole de Génération Z pour le département du Rhône. "C'est le coup de bluff d'Hanouna avec son site internet qui m'a convaincu qu'un outsider aurait toutes ses chances à la présidentielle."

Beaucoup ne voient en Zemmour qu'un feu de paille, à l'instar de l'ancien Président François Hollande qui lui prédit 4% des voix en avril 2022.

L'animateur star a, en effet, laissé planer l'hypothèse de sa candidature, il y a deux ans, parmi d'autres noms aussi surprenants que ceux de l'humoriste Jean-Marie Bigard, du professeur Didier Raoult (médiatisé pour son usage controversé de l'hydroxychloroquine dans la guérison Covid-19) ou... d'Éric Zemmour. C'est finalement ce dernier qui y va, avec le soutien de très jeunes militants nourris à ses interventions chez Laurent Ruquier.

Le groupe Génération Z compte 24.000 abonnés sur Instagram, et, d'après Martin Poulard, entre 3.000 et 4.000 militants actifs, réquisitionnés pour coller les affiches et animer les réseaux sociaux. "L'éditorialiste recrute aux deux extrémités de la courbe des âges", note le journaliste Étienne Girard.

C'est peut-être sa faiblesse: au fur et à mesure des ratages de sa campagne (sa dernière sortie à Marseille est même qualifiée de fiasco), ses soutiens pointent une équipe trop jeune et inexpérimentée, dirigée en solo par sa très proche et unique conseillère, Sarah Knafo. Elle a seulement 28 ans!

L'énergie peut-elle compenser le manque d'expérience? Beaucoup ne voient en Zemmour qu'un feu de paille, à l'instar de l'ancien Président François Hollande qui lui prédit 4% des voix en avril 2022.

La France millénaire

Comment expliquer l'attention que les médias français portent à celui qui n'est pas certain d'obtenir les signatures de cinq-cents élus, nécessaires pour pouvoir se présenter? Éric Zemmour fascine bien au-delà de ceux qui partagent ses idées. "Il inscrit sa pensée dans le temps long, il propose un récit complet aux Français en se présentant comme le dernier chapitre d'une Histoire de mille ans. Il n'y a pas ce souffle historique ailleurs", observe Étienne Girard.

Il n'y a qu'en France que l'homme providentiel potentiel soit à la fois un mondain de salon littéraire façon XVIIIe siècle et le produit des médias d'information continue.

"L'émergence de l’éditorialiste raconte aussi celle d’une société malade, en recherche de protection, travaillée par un sentiment de dépossession". Comme le politologue Yasha Mounk l'a analysé dans son ouvrage "Le peuple contre la démocratie" en 2018, les citoyens d'Europe et d'Occident sont de plus en plus nombreux à pencher en faveur d'une démocratie illibérale, à la façon des régimes hongrois ou polonais.

Le chercheur américain explique cette tendance par trois critères: la crise économique, l'hétérogénéité culturelle croissante liée à l'immigration et le bouleversement du paysage médiatique par les réseaux sociaux. Les réponses des citoyens à ces transformations? Viktor Orban ou Donald Trump.

Mais il n'y a qu'en France que l'homme providentiel potentiel soit à la fois un mondain de salon littéraire façon XVIIIe siècle et le produit des médias d'information continue. Un homme très éloigné du quotidien des Français qui se lance, avec son entrée officielle en campagne, dans un exercice qui ne semble pas lui réussir.