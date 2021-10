Européens, Américains et talibans se rencontrent à Doha

Les représentants de l'Union européenne et des États-Unis ont rencontré mardi les talibans à Doha. Après vingt ans d'occupation et de guerre, le pays est confronté à une grave crise humanitaire et son économie est à l'arrêt.

C'est la première fois que les Américains et les Européens rencontraient conjointement les islamistes radicaux. Les Occidentaux ont abordé la situation humanitaire en Afghanistan, les droits des femmes et des minorités, la libre circulation et la lutte contre les groupes terroristes État islamique et Al-Qaïda.