Éviter la psychose du coronavirus

"La raison du plus fort est toujours la meilleure", a écrit Jean de La Fontaine dans sa fable "Les animaux malades de la peste", où l'on sacrifie le plus faible des animaux pour conjurer la maladie. L'Italie est devenue, malgré elle, l'épicentre du coronavirus en Europe. La tentation est grande de l'isoler en rétablissant les frontières. C'est, en tout cas, ce que réclame l'extrême droite en France et dans d'autres pays.