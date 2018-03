Face à la menace russe, l'UE veut projeter plus vite ses troupes

La Commission Juncker propose un plan de "mobilité militaire" pour permettre un déploiement rapide des troupes européennes et de leurs équipements.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker rêve de réaliser "une véritable union européenne de la défense" d’ici 2025, et il entend y parvenir ou, du moins, en léguer l’héritage à l’Europe.

Violeta Bulc, la commissaire européenne aux Transports, a présenté mercredi une des pierres angulaire de ce projet ambitieux: un plan d’action sur la mobilité militaire, dont les premières réalisations devraient être visibles dans un an et demi. "Nous devons être en mesure de procéder au déploiement de troupes sur tout le territoire de l’Union européenne et de projeter des forces à l’étranger", dit-elle.