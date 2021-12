Face à la situation sanitaire, la Suisse veut remobiliser l'armée

Face au grand nombre de contaminations et à la situation dans les hôpitaux, le Conseil fédéral suisse a décidé ce mardi d'offrir à nouveau un appui de l'armée aux cantons. Malgré les nouvelles mesures en vigueur pour lutter contre la pandémie, les experts de la Confédération voient un risque pour le système de santé.

Le Conseil fédéral n'exclut pas que les cantons atteignent les limites de leurs capacités, a-t-il fait savoir via communiqué. Comme il l'avait déjà fait au printemps et à l'automne 2020, le gouvernement a donc décidé de déployer jusqu'à 2.500 militaires pour soutenir les soins, la logistique et la vaccination.