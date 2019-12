Face à une grève "historique", Macron affine sa riposte...

Marges de négociation

Sous pression, le gouvernement a tenu un conseil des ministres à la mi-journée. L’occasion de rappeler, à son issue, qu’il comptait maintenir le cap sur sa réforme même si des "marges de négociations sur les modalités existent" , a insisté Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, et qu’ "il serait tenu compte des situations spécifiques" . Côté calendrier, le Premier ministre devrait lever le flou sur son projet en présentant l’ "architecture générale" et ce, "vraisemblablement en milieu de semaine prochaine" , selon l’Elysée.

Sur quels points lâchera-t-il du lest? Plusieurs pistes seraient à l’étude. À commencer par celle d’un possible décalage de la mise en œuvre de la réforme à 2030, voire 2035 au lieu de 2025. Autre éventualité, mais plus contestée: la "clause du grand-père". Cette clause d’antériorité, aussi appelée "des droits acquis", dispense d’un nouveau régime ceux ayant acquis des droits avant cela. Ne seraient donc concernés par la réforme seuls les nouveaux entrants sur le marché du travail. Enfin, l’exécutif pourrait envisager de dissocier sa réforme des retraites par points des mesures comptables qu’ils avaient prévues d’imposer dès 2021. "Ces mesures n’interviendraient que dans le deux-ième temps de la réforme et ce serait à la nouvelle gouvernance du système de retraites de proposer des mesures d’austérité" , peut-on lire dans les colonnes du quotidien Les Echos.

Enfin, qu’adviendra-t-il des "régimes spéciaux"? Notamment ceux des cheminots de la SNCF et de la RATP, à l’origine du mouvement de grève. Sur ce point, le gouvernement réfléchirait à leur accorder une transition plus longue avant de basculer vers le régime universel qui est au cœur de la réforme. Pour les autres, le calendrier pourrait rester le même.

Bien au-delà des retraites

Le but? Rassurer les Français mais aussi "cornériser" le mouvement des cheminots pour s’occuper, au cas par cas, des autres foyers de mécontentement. Reste que la grogne va bien au-delà de la seule question des retraites. "Si je suis dans la rue, c’est aussi pour défendre le service public, l’éducation, et nos conditions de travail de plus en plus précaires", insistait une enseignante en banlieue, venue défiler à Paris. Des reconductions de grèves ont d’ailleurs été votées demain dans les transports, y compris chez Air France, et jusqu’à lundi, à la RATP.