Face au virus, l'Allemagne se met sous cloche pour Pâques

Magasins fermés

La chancelière et les dirigeants des Etats fédérés allemands ont dégagé un accord dans la nuit de lundi à mardi, qui prévoit aussi la fermeture des magasins et l'annulation des offices religieux lors du week-end de Pâques , du 1er au 5 avril.

Cette progression exponentielle s'explique par les nouveaux variants. "Nous avons un nouveau virus (…) il est beaucoup plus létal, beaucoup plus infectieux et contagieux pendant beaucoup plus longtemps", a encore constaté Merkel.