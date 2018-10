"Facebook fait tout pour contourner la loi"

"Cela ne peut continuer ainsi, notre démocratie est une démocratie de citoyens et non d'acheteurs de données."

"Un tiers des communications en ligne sont des fake news. Il est urgentissime d'agir," a dit Udo Bullman le président des sociaux démocrates (S&D), "Cela ne peut continuer ainsi, notre démocratie est une démocratie de citoyens et non d'acheteurs de données (...) avec 300 likes, une société a autant d'infos sur un individu que son partenaire".

Les Verts ont eux aussi chargé la firme californienne. "On ne peut se permettre de continuer avec Facebook qui choisit ce que l'on peut voir ou non en période électorale", a martelé l'écologiste allemande Ska Keller .

L'ombre de Cambridge Analytica

Concrètement, les députés européens exigent que l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et le comité européen de la protection des données puissent réaliser un "audit complet et indépendant" dont les conclusions seront présentées aux autorités européennes et aux parlements nationaux.