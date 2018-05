Farage attaque Michel: "La Belgique n'est pas une nation, c'est une création artificielle"

Le Premier ministre belge a plaidé devant le Parlement européen pour "une Europe forte", agissant "là où sa souveraineté est réelle" et une Union qui "dépense mieux". Un débat à suivi avec les eurodéputés, les échanges avec le chef de file des Verts Philippe Lamberts étant très vifs.

Le Premier ministre Charles Michel s'est prononcé ce jeudi devant le Parlement européen pour "une Europe forte qui repose sur 27 États solides, une Europe qui agit chaque fois que sa souveraineté est réelle". Face à l'euroscepticisme croissant, il a mis en avant les priorités du gouvernement belge pour l'Union, "la prospérité, la sécurité, et les valeurs européennes".

Charles Michel a délivré un discours pro-européen et libéral devant un hémicycle enthousiaste, mais quelque peu dégarni, la plupart des 751 élus étant occupés à cette heure en commission parlementaire ou à d'autres activités. Dans les rangées, le député libéral Louis Michel (ADLE, MR) affichait son émotion.

"L'heure des choix a sonné"

Le Premier ministre a appelé à "casser la spirale" d'une impression d'impuissance de l'Union européenne, face à la montée de l' euroscepticisme et des extrêmes . "Nous sommes confrontés à des extrémismes de tout bord qui agitent les peurs et diffusent le venin de la caricature pour dresser les peuples les uns contre les autres", a-t-il averti.

Pour lui, "l'heure des choix a sonné". Il a invité l'Union européenne à agir de manière plus efficace là où elle est souveraine, appuyant le scénario pour l'avenir de l'Europe de la Commission européenne. Mais il s'est opposé à une révision des Traités. Pour lui, la priorité est de développer "la prospérité, la sécurité et les valeurs européennes". Il s'est prononcé en faveur d'"une Europe à deux vitesses", où quelques États peuvent avancer ensemble vers plus d'intégration. "Nous devons avancer à 27, l'unité est notre force", mais "pas au prix de l'immobilisme".